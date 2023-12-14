Практически все казахстанцы эвакуированы из сектора Газа – МИД РК

На территории Газы остаётся один казахстанец и 10 членов его семьи – граждан Палестины, которые добровольно отказались от эвакуации. Таким образом, практически все казахстанцы эвакуированы из сектора Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, передаёт BaigeNews.kz.

Принимая во внимание, что на территории сектора Газа проживало значительное количество казахстанцев, министерством иностранных дел совместно с государственными органами Казахстана в интересах защиты прав и свобод граждан организованы эвакуационные рейсы из зоны боевых действий и вывоз на родину 127 человек, в том числе членов их семей.

На сегодняшний день на территории Газы остаётся один казахстанец и 10 членов его семьи – граждан Палестины, которые добровольно отказались от эвакуации.

Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что министерство и загранучреждения продолжают контролировать ситуацию и готовы провести эвакуацию, если поступят заявления на вывоз от казахстанцев.

"Хотел бы также напомнить: вследствие ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа по поручению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстаном направлена гуманитарная помощь населению Газы в размере миллиона долларов США и 38 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, постельные принадлежности, лекарства и медицинские изделия и т.п.", – отметил министр.

По его словам, успешная эвакуация на родину и доставка гуманитарного груза являются результатом совместной работы задействованных государственных органов и загранучреждений РК.

17 ноября первый эвакуационный борт властей Казахстана успешно доставил на родину 99 граждан, включая 59 граждан РК и 40 иностранцев с их семьями. Второй рейс вернулся из Египта 11 декабря, он доставил в Астану 28 человек, включая 8 граждан РК и 20 палестинцев-членов семей.

11 декабря стало известно, что Казахстан специальным авиабортом доставил дополнительную материальную гуманитарную помощь палестинскому народу. Этим же бортом в Казахстан вывезены 28 граждан РК и члены их семей, которых эвакуировали из сектора Газа.