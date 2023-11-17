Казахстанцы прибыли из сектора Газа в Алматы

Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Специальным бортом в Алматы прилетели 99 пассажиров – граждане Казахстана и члены их семей.

После прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированные обеспечены временным жильём, им оказывается необходимая правовая, медицинская и иная помощь.

"Успешная эвакуация является результатом совместной слаженной работы посольств Казахстана в Израиле, Иордании и Египте с уполномоченными органами этих стран и международными организациями. По итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств ближневосточного региона, МИД РК удалось достичь договорённости о безопасном и безоговорочном выезде наших граждан из сектора Газа", - сообщили в МИД.

Казахстанские дипломаты продолжат работу по организации эвакуационных мероприятий и оказанию помощи гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта.