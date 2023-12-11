Ещё 28 эвакуированных из сектора Газа казахстанцев прибыли на родину

​​Казахстан специальным авиабортом доставил дополнительную материальную гуманитарную помощь палестинскому народу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Этим же бортом в Казахстан вывезены 28 граждан РК и члены их семей, которые эвакуированы из сектора Газа.

"После прохождения всех обязательных процедур эвакуированным гражданам Казахстана будет оказана необходимая правовая, медицинская и иная помощь. Ранее 17 ноября аналогичным образом была благополучно эвакуирована первая группа граждан общим количеством 99 человек", - отметили в МИДе.

Гуманитарная помощь, включающая продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн, передана Египетскому Красному Полумесяцу. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ совместно с египетскими властями передаст казахстанскую помощь нуждающимся палестинцам.

"Казахстан в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии предоставил дополнительную гуманитарную помощь Палестине, которая также является членом этой организации", - подчеркнули в МИДе.

Ранее Казахстан предоставил палестинскому народу гуманитарную помощь в размере один миллион долларов.