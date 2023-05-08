Пожары охватили несколько регионов России: горит минимум 60 тысяч гектаров леса

Фото: bbc.com

Лесные пожары бушуют на территории Российской Федерации. По данным СМИ, самая тяжёлая обстановка в Свердловской, Тюменской, Курганской и Омской областях. В этих регионах ввели режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщает РИА "Новости", из-за гибели людей на пожарах в Курганской области отменили парад на 9 Мая. Здесь пожары охватили в ряд жилых, дачных посёлков и населенных пунктов. Точное количество погибших пока неизвестно, официально подтверждена гибель трёх человек.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В Омской области из-за пожароопасной обстановки ввели запрет на охоту, разводить костёр, в пригородных парках закрыли все мангальные зоны.

Как сообщает Rg.ru, сейчас в Тюменской области бушуют 12 пожаров на площади почти 1,2 тысячи гектара. На их тушение брошены 1,2 тысячи человек, 340 единиц техники, пять вертолётов Ми-8, один Ил-76, два пожарных поезда и боевая техника Минобороны.

В четырёх населенных пунктах сгорел 21 дом, повреждено или сгорело 130 построек, есть один погибший в деревне Красный Яр.

Фото: ТАСС

В Свердловской области вчера удалось отстоять от огня несколько крупных поселков. В том числе ликвидировали пожар в Первомайском, где вспыхнули склады с порохом. Из пять хранилищ взрывчатых веществ три удалось обезопасить, а два сгоревших склада были почти пусты. По данным департамента информационной политики региона, 8 мая лесные пожары в Свердловской области распространились по площади 54,1 тыс. гектаров. Всего сейчас на территории региона 64 источника огня, примерно треть возгораний удалось локализовать.

Фото: zigalga / t.me

В Челябинской области с 4 мая горит национальный парк "Зигальга". Шквалистый ветер быстро распространял огонь: площадь пожара увеличилась со 100 до 140 гектаров, позже сообщили, что огнем пройдено 1024 гектара.

Фото: КП Челябинск

По данным на 8 мая, площадь пожара уменьшилась до 35 гектаров.

Как сообщается на сайте ФБУ "Авиалесоохрана", всего за сутки в 26 регионах России лесопожарные службы ликвидировали 176 лесных пожаров на площади, пройденной огнём 31 343 гектара. Лесные пожары ликвидированы в Калининградской, Брянской, Московской, Оренбургской, Псковской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской, Херсонской, Новосибирской, Омской, Томской, Амурской областях, республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Пермском, Красноярском, Алтайском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском автономном округе.

Русская служба ВВС сообщает о том, что по всей стране горит как минимум 60 тысяч гектаров леса. При этом известно о минимум шести погибших.