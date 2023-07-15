Пожар в "Ертис орманы": сохраняется угроза перехода огня на территорию России

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Площадь лесного верхового пожара в резервате "Ертис орманы" в Павлодарской области увеличилась с 400 до 500 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области

По данным ведомства, сейчас огнеборцы региона бросили все силы на тушение пожара. С огнём борются два вертолёта: МИ-8 и МИ-17, которые прилетели на подмогу из Астаны и Семея.

"Имеется угроза перехода огня на территорию Российской Федерации. На месте работают 40 единицы техники и 178 человек. Ориентировочная площадь пожара 500 гектаров. Для контроля и оценки ситуации на место вылетели министр по ЧС РК, аким области Асаин Байханов и руководство департамента по чрезвычайным ситуациям. Работу пожарных осложняет жаркая, сухая погода и шквальный ветер", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 июля в 14:30 в Щербактинском районе, в Степном лесничестве на территории природного резервата "Ертіс орманы" разгорелся лесной верховой пожар. В 14:55 сотрудники ДЧС и лесхоза приступили к тушению.

Сначала сообщалось об угрозе селу Сугур, откуда планировали эвакуировать жителей. Однако этого не потребовалось. Сейчас угрозы населенным пунктам нет.