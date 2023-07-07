Пожар в Баянаульском нацпарке удалось потушить

Фото: el.kz

В Баянаульском районе, на территории нацпарка, потушили пожар, разгоревшийся 6 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

"Сегодня в 06:55 благодаря принятым мерам задействованных сил и средств пожар на территории Баянаульского государственного национального природного парка ликвидирован. Общая площадь 4,7 гектара. Выявлена предварительная причина загорания — грозовой разряд", — сообщили в ДЧС.

Напомним, 6 июля 2023 года в 16:10 на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Баянаульском районе, на территории Баянаульского государственного национального природного парка, на открытой территории загорелись сухая трава и кустарники.

Пожар тушили с земли и с воздуха. Были задействованы 6 сотрудников ДЧС и одна единица техники, 23 работника лесхоза и 7 единиц техники, а также один авиаборт.