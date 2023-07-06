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el.kz Вчера, 20:25
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Вчера, 20:25
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Фото: el.kz

Пожар в Баянаульском нацпарке тушат с земли и воздуха

На территории Баянаульского государственного национального природного парка  загорелось два гектара сухой травы и кустарников. Работу пожарных затрудняет сильный ветер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Сообщение о загорании поступило 6 июля в 16:10.

"В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС: 6 сотрудников и одна единица техники, лесхоза: 23 человека.  7 единиц техники, а также один авиаборт. Тушение затрудняют погодные условия — сильный ветер. Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет. Выявлена предварительная причина загорания — грозовой разряд", — сообщили в ведомстве.

ДЧС Павлодарской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

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Вчера, 20:25
578
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