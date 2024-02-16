Пожар охватил двухэтажное здание СТО в Петропавловске

В Петропавловске произошёл пожар в двухэтажном здании станции технического обслуживания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Предварительная площадь возгорания - 90 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Тушение пожара продолжается.

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате взрыва в двухэтажном здании магазина в Темиртау.

На уровне первого этажа в помещении гаражного бокса нашли машины, в одной из которых, предположительно, было газовое оборудование.

В свою очередь, пострадавшая при врзыве покупательница магазина рассказала, что она купила зажигалку и зажгла её, чтобы проверить. Через 2-3 секунды раздался взрыв и произошло обрушение конструкций.