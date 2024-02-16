Пожар охватил двухэтажное здание СТО в Петропавловске
Сегодня, 05:34
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Сегодня, 05:34Сегодня, 05:34
52Фото: instagram.com/soltustikqaz_tjd/иллюстративное
В Петропавловске произошёл пожар в двухэтажном здании станции технического обслуживания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Предварительная площадь возгорания - 90 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
Тушение пожара продолжается.
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате взрыва в двухэтажном здании магазина в Темиртау.
На уровне первого этажа в помещении гаражного бокса нашли машины, в одной из которых, предположительно, было газовое оборудование.
В свою очередь, пострадавшая при врзыве покупательница магазина рассказала, что она купила зажигалку и зажгла её, чтобы проверить. Через 2-3 секунды раздался взрыв и произошло обрушение конструкций.
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