  • 16 Февраля, 05:57
  • BAIGENEWS

Пожар охватил двухэтажное здание СТО в Петропавловске

Сегодня, 05:34
АВТОР
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instagram.com/soltustikqaz_tjd/иллюстративное Сегодня, 05:34
Сегодня, 05:34
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Фото: instagram.com/soltustikqaz_tjd/иллюстративное

В Петропавловске произошёл пожар в двухэтажном здании станции технического обслуживания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Предварительная площадь возгорания - 90 квадратных метров.  Жертв и пострадавших нет.

Тушение пожара продолжается.

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате взрыва в двухэтажном здании магазина в Темиртау.

На уровне первого этажа в помещении гаражного бокса нашли машины, в одной из которых, предположительно, было газовое оборудование.

В свою очередь, пострадавшая при врзыве покупательница магазина рассказала, что она купила зажигалку и зажгла её, чтобы проверить. Через 2-3 секунды раздался взрыв и произошло обрушение конструкций.

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