Пожар на рынке Семея: какую помощь окажут владельцам сгоревших бутиков

Вице-министр - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о том, какую помощь могут получить владельцы сгоревших бутиков ТД в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Тамара Дуйсенова отметила, что нужно определить причины и объем ущерба. На сегодняшний день пострадавшим могут быть предоставлены рабочие места.

"Им будут представлены рабочие места на других рынках, где они смогут продать свои товары. Если у них нет абсолютно никакой возможности, мы можем их зарегистрировать в качестве безработных и выплачивать пособия", - сказала Дуйсенова на брифинге в правительстве.

Во время тушения крупного пожара в торговом доме "Акшын" произошло частичное обрушение кровли третьего этажа, сообщили ранее в МЧС РК. Его причина устанавливается.

Напомним, пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея произошёл в ночь на 6 февраля около 3:00. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, и огонь распространяется на помещения второго этажа.

Предварительная площадь пожара составила более четырёх тысяч квадратных метров. Спустя почти девять часов пожар удалось локализовать.

Корреспондент BaigeNews.kz побывал на месте пожара и поговорил с владельцами бутиков. Некоторые из них приехали на место происшествия глубокой ночью, как только узнали о случившемся.

Пожар удалось ликвидировать в 20:55. Пожарные сообщили о частичном обрушении кровли.