Школьника насмерть сбили на "зебре" в Караганде: появилось видео ДТП

Момент страшного дорожно-транспортного происшествия, из-за которого погиб 12-летний школьник, переходящий дорогу по пешеходному переходу, попал на видео в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

На видео видно, что водитель внедорожника даже не притормозил перед пешеходом.

Напомним, сегодня утром, 6 февраля, 12-летнего школьника, который переходил дорогу по "зебре", сбил 51-летний водитель внедорожника Toyota. От полученных травм мальчик скончался в медицинском учреждении.