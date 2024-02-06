Школьника насмерть сбили на "зебре" в Караганде: появилось видео ДТП
Сегодня, 16:59
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Сегодня, 16:59Сегодня, 16:59
219Фото: zhodinonews.by
Момент страшного дорожно-транспортного происшествия, из-за которого погиб 12-летний школьник, переходящий дорогу по пешеходному переходу, попал на видео в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
На видео видно, что водитель внедорожника даже не притормозил перед пешеходом.
Напомним, сегодня утром, 6 февраля, 12-летнего школьника, который переходил дорогу по "зебре", сбил 51-летний водитель внедорожника Toyota. От полученных травм мальчик скончался в медицинском учреждении.