  • 6 Февраля, 18:25
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Школьника насмерть сбили на "зебре" в Караганде: появилось видео ДТП

Сегодня, 16:59
АВТОР
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zhodinonews.by Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
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Фото: zhodinonews.by

Момент страшного дорожно-транспортного происшествия, из-за которого погиб 12-летний школьник, переходящий дорогу по пешеходному переходу, попал на видео в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

На видео видно, что водитель внедорожника даже не притормозил перед пешеходом.

Напомним, сегодня утром, 6 февраля, 12-летнего школьника, который переходил дорогу по "зебре", сбил 51-летний водитель внедорожника Toyota. От полученных травм мальчик скончался в медицинском учреждении.

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