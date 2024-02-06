  • 6 Февраля, 12:18
  • BAIGENEWS

Школьника насмерть сбили на "зебре" в Караганде

Сегодня, 10:43
АВТОР
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zhodinonews.by Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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Фото: zhodinonews.by

В Караганде 12-летнего школьника, который переходил дорогу в установленном месте, но по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил водитель внедорожника Toyota, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.

Как сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Ернат Калиакпаров, наезд на школьника совершил 51-летний водитель около 8:00 часов 6 февраля. От полученных травм мальчик скончался в медицинском учреждении.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. Водитель водворен в изолятор временного содержания.

 
 
 
 
 
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Публикация от Айнур Балакешова (@patriotkaragandy)

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