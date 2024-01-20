Появилось видео эпичного выступления Димаша Кудайбергена и Пласидо Доминго в Будапеште

Дуэт Пласидо Доминго и Димаша Кудайбергена прозвучал со сцены проекта "Virtuosos v4+" в Будапеште, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.com.

На официальном YouTube канале шоу "Virtuosos V4+" вышла первая часть финала конкурса 2023 года. В первой части финала Димаш выступил дуэтом с величайшим голосом XX века, маэстро Пласидо Доминго. Музыканты исполнили дуэт Надира и Зурги "Au Fond du Temple Saint" из оперы Жоржа Бизе "Ловцы жемчуга".

"Virtuosos V4+" — это шоу талантов в области классической музыки, имеющее уникальный формат: оно фокусируется на раскрытии молодых талантов и предоставление возможности развития и продвижения юным музыкантам. Также целью шоу является распространение классической музыки во все социальные слои и по всем направлениям.

Конкурс проходит в ведущем высшем музыкальном учебном заведении Венгрии — Музыкальной академии Ференца Листа в Будапеште.

Фото: dimashnews.com

Выпуски проекта сезона 2023 года начали выходить по вечерам в пятницу на Duna с 29 декабря. 19 и 26 января транслируется двухсерийный финал шоу талантов классической музыки, в котором одиннадцать юных виртуозов демонстрируют свои знания в области классической музыки.

Председателем международного жюри в этом году снова стал маэстро Пласидо Доминго, также членами жюри являются Эрика Миклоша и Андраш Келлер.

Фото: dimashnews.com

В новом сезоне в состав международного жюри вошел казахстанский певец Димаш Кудайберген, певец Пласидо Доминго-младший, гитарист Пабло Сайнс Вильегас, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля в Чешском Крумлове Габриэла Рачиди, продюсер Харви Голдсмит и известный виолончелист Степан Хаузер.

"В Будапеште мои мечты сбываются. Потому что всю жизнь, с детства, у меня была мечта встретиться с Пласидо Доминго и поработать с ним вместе. Я сказал ему: "Я пришел в музыку из-за Вас". Когда мне было 5 лет, у меня была видеокассета с его концертом. Так что с того времени я верил в нашу встречу. Так что Будапешт, удивителен. Я люблю Будапешт!", — поделился Димаш в интервью на проекте.

Фото: dimashnews.com

Ранее легендарный испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в состав жюри оперного шоу "Виртуозы"