Появились подробности смерти пенсионера в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

Пенсионер выпрыгнул из окна третьего этажа городской клинической больницы. Трагедия произошла этой ночью. От полученных травм 72-летний мужчина скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Врачи рассказали, что мужчину доставили в больницу после попытки суицида, он пытался перерезать себе горло. Во время обследования было решено установить пациенту трахеостомическую трубку. При этом, говорят доктора, они попросили родственников пенсионера постоянно находиться с ним рядом. Но в какой то момент мужчина остался один.

"Вчера, родственники, которые присматривали за ним по неизвестным причинам ушли из больницы, оставив пациента без присмотра и не уведомив нас. Мы уже на днях планировали выписать его. Но к сожалению, минувшей ночью пациент выпрыгнул из окна больничной палаты на третьем этаже", — говорит Куаныш Ликеров, заведующий отделом городской клинической больницы №1.

В городском управлении здравоохранения создали специальную комиссию, которая проведет расследование.

"На уровне управления здравоохранения, согласно приказу руководителя создана комиссия, будет проводиться проверка, после проверки мы можем дать информацию", — говорит Бахытжан Абдуллаев, заместитель руководителя управления здравоохранения Шымкента.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Полицейским предстоит выяснить все детали произошедшего.

Напомним, трагедия произошла 18 мая. Из окна городской клинической больницы №1 в Шымкенте выпал пациент.