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pixabay.com Сегодня, 15:44
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Сегодня, 15:44
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Фото: pixabay.com

Пациент выпал из окна больницы в Шымкенте

Из окна городской клинической больницы №1 в Шымкенте выпал пациент. Мужчина погиб, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 18 мая в 23:10.

"Пациент по неизвестным причинам выпрыгнул из окна третьего этажа и скончался от травм, несовместимых  с жизнью", - сообщили в Управлении здравоохранения Шымкента.

В больнице проводится служебная проверка.

Местные СМИ уточняют, что погибшему было 72 года.

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Сегодня, 15:44
114
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