"Повар избила ребенка": видео из детсада прокомментировали в Туркестанской области

В одном из частных детских садов Туркестана отметили факт жестокого обращения с малышом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Управлении образования Туркестанской области прокомментировали инцидент, отметив, что жестоко обращалась с ребёнком воспитатель детского сада, а не повар, как писали в социальных сетях. На данный момент женщину уволили по собственному желанию.

"Заметив на лице ребенка покрасневший след, родители просмотрели камеры видеонаблюдения детского сада. Выяснилось, что ребёнка не ударили, а трясли. Родители пожаловались на это в компетентные органы", - сообщили в ведомстве.

В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что тоже изучают данный инцидент.

Отметим, что видео распространили в социальных сетях. Кадры сопроводили фразой: "повар избила ребёнка".

Сообщалось также, что инцидент произошел на второй день после того, как ребенка отдали в детский сад.