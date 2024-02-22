Пинавшего ребёнка мужчину задержали в Туркестанской области
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Туркестанская полиция отреагировала на распространенное в социальных сетях видео и задержала мужчину, пинавшего ребёнка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как сообщили в полиции, это произошло в Сайрамском районе Туркестанской области. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении малолетних детей. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства. Расследование дела находиться на личном контроле у начальника ДП Туркестанской области", - сказал заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Асылжан Калдарбеков.
Отметим, в Сети распространили шокирующие кадры, на которых мужчина с младенцем на руках кричит и пинает мальчика, сидящего на матраце. Рядом сидит еще один малыш. Все дети плачут.
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