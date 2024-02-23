Трехлетние дети жестоко избили одногруппника в детском саду в Алматы

В одном из детских садов Алматы трёхлетние дети жестоко избили своего одногруппника, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В управлении образования города рассказали, что инцидент произошел в ясли-саде № 51.

По информации ведомства, воспитатель во время драки находилась в другом помещении и получала обед для детей, поэтому не смогла проконтролировать их поведение.

"За допущенные нарушения приказом администрации детского сада в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. За ослабление контроля заведующая детским садом также получила дисциплинарное взыскание", - прокомментировали в управлении образования Алматы.

В полиции сообщили, что по заявлению родителя трёхлетнего мальчика управлением полиции Жетысуского района проведена проверка.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности сотрудников детского сада, а также родителей детей", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Шокируещее видео распространили в соцсетях. На кадрах видно, как мальчик сначала грубо повалил на пол сидящего на стуле одногруппника, а затем начал его избивать. Он бил ребенка руками и ногами. За инцидентом наблюдали другие дети: некоторые из них периодически тоже наносили удары, другие делали вид, что ничего не происходит.

Вероятно, видео распространилось не без участия родителей избитого малыша. В комментарии к записи автор прикрепил их комментарий. По их словам, избиение беспрерывно продолжалось в течение пяти минут. Они предполагают, что инцидент произошел, когда воспитатель ушла "по своим делам", и даже, когда вернулась в помещение с детьми, воспитатель не сразу заметила, что ребёнка избили.

"Наш сын лежал побитый и плакал, а она прошла мимо. А потом воспитательница и вовсе соврала нам, что сын ударился сам, но мы заметили гематомы", - пожаловались родители.

Напомним, вчера в Сети распространилось другое шокирующее видео. На нём мужчина с младенцем на руках кричит и пинает мальчика, сидящего на матраце. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении малолетних детей. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.