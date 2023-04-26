Потратить на жильё для сирот часть возвращённых из-за рубежа активов предложила депутат Смирнова

Фото: pixabay.com

Депутаты фракции "Народной партии Казахстана" предлагают направить часть возвращённых недавно в страну 670 миллиардов тенге на обеспечение жильём сирот, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день 62 351 человек, являющиеся сиротами, ставшие уже взрослыми, стоят в очередях, ожидая свой Шанырак. За весь период независимости выделено 8 444 жилища. И это не только бесплатное жильё, но и то, что приходится выкупать. То есть даже те, кто стоит в очереди сегодня при таком положении дел, получит жильё или право его выкупить по различным программам только через 120 лет", — отметила депутат Ирина Смирнова.

Она отметила, что сведения об обнаружении 1,5 тысячи квартир в Петропавловске, факты незаконного распределения жилья, предназначенного для социально уязвимых категорий граждан госслужащим в Караганде, и другие сведения, наталкивают на мысль, что жильё для сирот есть, но выпускать его из рук чиновники не хотят.

"Конечно, это несправедливо для граждан нашей богатейшей страны, ставших сиротами в силу разных трудных обстоятельств. Народная партия предлагает в срочном порядке рассмотреть возможность обеспечения жильём данной категории граждан страны через применение жилищных ваучеров, прямого обеспечения жильём, арендного жилья с правом приватизации и других методов. Государство должно вернуть долг своим детям. Кроме того, уверены, что из возвращённых в страну в последнее время 670 миллиардов тенге незаконно выведенных за рубеж, будут найдены возможности обеспечения жильём сирот в кратчайшие сроки", — заявила депутат.

Напомним, на прошлой неделе министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, что в Казахстан вернули 670 миллиардов тенге незаконно выведенных активов. Ранее в Генпрокуратуре сообщили о возврате в 2022 году активов на сумму свыше 630 миллиардов тенге.