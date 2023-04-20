670 миллиардов тенге, незаконно выведенных за рубеж, вернули в Казахстан

Фото: kaznovosti.kz

Сколько незаконно выведенных активов вернули в Казахстан из зарубежа, рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день возвращено около 670 миллиардов тенге. Это официальные данные. Эту информацию предоставляет Генеральная прокуратура", - сказал министр.

Напомним, в ноябре 2022 года Генеральная прокуратура сообщала, что государству возвращены активы на сумму свыше 630 миллиардов тенге.