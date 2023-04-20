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kaznovosti.kz Сегодня, 13:00
93
Сегодня, 13:00
93
Фото: kaznovosti.kz

670 миллиардов тенге, незаконно выведенных за рубеж, вернули в Казахстан

Сколько незаконно выведенных активов вернули в Казахстан из зарубежа, рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день возвращено около 670 миллиардов тенге. Это официальные данные. Эту информацию предоставляет Генеральная прокуратура", - сказал министр. 

Напомним, в ноябре 2022 года Генеральная прокуратура сообщала, что государству возвращены активы на сумму свыше 630 миллиардов тенге. 

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Журналист
Сегодня, 13:00
93
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