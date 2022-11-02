Имущество на 630 миллиардов тенге вернули прокуроры государству

Фото: пресс-служба генеральной прокуратуры

Государству возмещён ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 630 миллиардов тенге. Из стран дальнего зарубежья вернули порядка 400 миллионов долларов. Об этом заявил генеральный прокурор Берик Асылов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.

Это результаты работы комиссии за пять месяцев.

По актам надзора возвращено более 140 тысяч гектаров незаконно предоставленных или неиспользуемых по целевому назначению земельных участков на сумму пять миллиардов тенге.

В таможенной сфере по результатам прокурорской проверки в бюджет поступило 57 миллиардов тенге. В суды предъявлены 13 исков о возврате государству имущества стоимостью в 13,5 миллиарда тенге.

В Верховный суд внесено 23 протеста по пересмотру судебных актов, состоявшихся в пользу олигополий. Из них удовлетворено 16. Ожидается пополнение бюджета на 23 миллиарда тенге. Еще семь протестов находятся на рассмотрении.

Глава надзорного органа напомнил, что каждое решение комиссии по возврату активов должно приниматься взвешенно и только в рамках требований закона, не допуская фактов вмешательства и давления на добросовестный бизнес.