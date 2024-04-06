Потоп в Кульсары: вода в реке Жем начала убывать

О ситуации с паводками в Кульсары рассказал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Ситуация с паводками ещё тяжёлая. Город Кульсары до сих пор находится в зоне опасности. Со вчерашнего дня эвакуировано 15 тысяч жителей города. В основном – в Бейнеу, а также в общежития в месторождении Тенгиз. Некоторые жители Кульсары поехали к родственникам в Атырау. На данный момент 5300 мест свободны", — сказал замакима.

Он добавил, что на данный момент не весь Кульсары ушёл под воду.

"Некоторые участки мы сохраняем сухими. Для недопущения дальнейшего подтопления на месте работают пять тысяч человек. Привлечена техника со всей области, а также с месторождения Тенгиз. Главное — сохранить сухими районы, куда не дошла вода. Вместе с тем, в срочном порядке организовать просушку затопленных участков", — проинформировал Бисембиев.

По информации специалистов, вода в реке Жем начала убывать. Есть прогноз, что в течение трёх дней вода из Кульсары по каналам вытечет в Каспийское море.

"Работы по восстановлению последствий потопа могут начаться только после полного ухода воды. На данный момент на уровне района создана специальная комиссия. Нанесённый ущерб будет определён после полного ухода воды", — уточнил Бисембиев. ​

Напомним, сегодня вице-премьер Канат Бозумбаев во время рабочего визита в Атыраускую область провёл совещание областного оперативного штаба по ликвидации ЧС. Заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий совершил облёт территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны "Жадырасын-2", "Болашак", "Вахтовый поселок", населенный пункт "Карагай".

Ранее президент поговорил по телефону с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.