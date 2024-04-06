Токаев позвонил акиму Атырауской области
Сегодня, 08:01
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Сегодня, 08:01Сегодня, 08:01
75Фото: 24.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым, передаёт BaigeNews.kz .
"Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены. Правительство окажет помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, материальные потери будут компенсированы", — говорится в сообщении пресс-службы Акорды.
В разговоре с акимом Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.
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