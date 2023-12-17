Потоп из-за треснувшей батареи произошёл в актауской многоэтажке

В Актау 16 декабря в одной из квартир на шестом этаже дома № 4 произошёл порыв отопительной системы. В результате затопленными оказались квартиры вплоть до первого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Боковые квартиры тоже затопило частично: у одних жильцов вода зашла на кухню, у вторых — в зал, у третьих — в спальню. Жители дома вызвали сантехников, которые отключили воду. Позже пришёл сварщик и заварил треснувшую батарею в квартире, где произошёл порыв отопительной системы. Отмечается, что оперативно отреагировал и действующий начальник обслуживающей компании.

Жильцы дома считают, что это случилось из-за халатного отношения хозяйки квартиры на шестом этаже. Владельцы пострадавших квартир 19 декабря будут составлять акт, оценивать нанесённый ущерб и подавать на женщину в суд, чтобы она оплачивала ремонт и восстановление.

Ранее замерзающие в квартирах жители нескольких домов 12-го микрорайона Актау обратились к властям. Они рассказали, что с момента порыва на магистральном трубопроводе, произошедшего неделю назад, у них нет ни отопления, ни горячей воды.

После обращения аким Актау Улугбек Тналиев проверил внутриквартирные системы теплоснабжения и тепловые узлы в подвалах жилых домов в 12-м микрорайоне. По его словам, в ряде домов есть проблема с циркуляцией тепла в системе. В настоящее время ведутся работы по регулированию подачи тепла.