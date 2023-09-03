Потому что я ночной кошмар: Алимханулы возмутился вызову Головкину

Непобеждённый казахстанский боксёр-средневес Жанибек Алимханулы обратил внимание на вызов со стороны британца Криса Юбэнка-младшего в адрес соотечественника "Казахского стиля" Геннадия Головкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня поздней ночью по времени Астаны Юбэнк нокаутировал Лиама Смита в реванше, а затем обратился к GGG: "Я хочу драться с Головкиным. Я не знаю, где он сейчас, но где бы не находился Геннадий — слишком долго эти титулы в твоих руках. Я хочу забрать один из них и победить тебя!".

"Зачем ему Головкин? Знаете, почему он не упоминает мое имя? Потому что я ночной кошмар. В среднем весе есть только один король! И это именно я! Юбэнк — легкая работа!" — написал Алимханулы на своей странице в Twitter.

Ранее чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы заявил, что уверен в своей победе в предстоящем объединительном бою с владеющим поясом IBF немецким боксером Винченцо Гуальтьери.