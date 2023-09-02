Жанибек Алимханулы "закошмарил" соперника и объявил себя королём
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Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы уверен в своей победе в предстоящем объединительном бою с владеющим поясом IBF немецким боксером Винченцо Гуальтьери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.
Их поединок состоится в Розенберге (штат Техас, США) 14 октября. Накануне бой был официально анонсирован организаторами и самими спортсменами.
"Чемпион против чемпиона! ИншаАлла, я соберу все титулы в среднем весе. Я — король среднего веса. Я — кошмар среднего веса! Легкая работа", — написал в Х (бывший Twitter) Жанибек.
Напомним, что не так давно Жанибек Алимханулы принял решение прекратить сотрудничество с известным наставником Джеймсом "Бадди" Макгиртом и нашел нового тренера: теперь он работает под началом экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Брайана Вилории.
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