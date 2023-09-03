Головкину бросили неожиданный вызов после сенсационного нокаута

Британский боксер среднего веса Крис Юбэнк-младший после победы над своим соотечественником Лиамом Смитом бросил вызов казахстанскому ветерану Геннадию Головкину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я хочу драться с GGG. Я не знаю, где он сейчас, но где бы не находился Геннадий — слишком долго эти титулы в твоих руках. Я хочу забрать один из них и победить тебя!", — приводит слова Юбэнка "Спорт Шредингера".

Стоит отметить, что Головкин официально потерял все свои титулы чемпиона мира

Напомним, что Юбэнк и Смит встретились в главном бою вечера бокса в Манчестере (Великобритания). Этот поединок был запланирован на двенадцать раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: его итогом стала победа Юбэнка техническим нокаутом в десятом раунде. В четвертом раунде Смит побывал в нокдауне.