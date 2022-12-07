Потенциал забастовок на государственных предприятиях ниже, чем в частных - депутат

Фото: pixabay.com

Чаще всего забастовки возникают на предприятиях добывающей промышелнности, в том числе в компаниях с иностранным участием, заявила депутат мажилиса Екатерина Смышляева, передаёт BaigeNews.kz.

"Конфликтный потенциал достаточно высокий. В данном случае наша задача - этот конфликтный потенциал ввести в правовое русло. Во всём мире в правовом поле решаются вопросы. Поэтому наша задача - чтобы у нас это делалось максимально в рамках действующего законодательства", - сказала депутат.

Она отметила, что потенциал забастовок на государственных предприятиях ниже, чем в частном секторе.

"В государственных предприятиях меньше поводов для забастовок. Потому что это бюджетная организация. В частном секторе, там самая частая причина - это условия труда. Мы видим, что на предприятиях гибнут люди и получают инвалидность. И сама частая причина - это конфликт либо в недостаточном размере заработной платы, либо в разнице, когда в одном коллективе большая разница в оплате труда", - добавила она.

Напомним, сегодня мажилис в первом чтении одобрил законопроект, упрощающий порядок разрешения трудовых споров и конфликтов и разрешающий проведение предупредительной часовой забастовки.