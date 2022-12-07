Часовая забастовка и разрешение трудовых конфликтов - Мажилис одобрил законопроект

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Мажилис парламента в первом чтении одобрил законопроект, упрощающий порядок разрешения трудовых споров и конфликтов и разрешающий проведение предупредительной часовой забастовки, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала года в стране растёт количество митингов и забастовок лежащих в плоскости трудовых отношений. Большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров. В результате все они признаются незаконными, а проблемы работников не решаются. Это говорит о недостатках в работе и регулировании работы переговорных и примирительных институтов", - считает депутат Екатерина Смышляева.

Законопроект, инициированный депутатами, предусматривает усиление роли и повышение статуса согласительной комиссии. Порядок работы согласительной комиссии предлагается отражать в едином локальном нормативно-правовом акте – Соглашении о работе комиссии. Знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом законопроектом чётко оговаривается содержание соглашения.

К числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возможность отзыва заявления.

Оговариваются конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии.

Упрощаются процедуры организации забастовок. Законопроект закрепляет обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней.

"Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие часовая предупредительная забастовка, которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьёзность намерений коллектива. Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно – для принятия решения о забастовке создается единый орган", - сообщила депутат Екатерина Смышляева.

Также законопроект предусматривает введение в состав трудового арбитража представителей трёхсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института.

Законопроект подразумевает внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс РК и закон "О профессиональных союзах".