Потасовка Сапиева и Мусиханова: в Сети пишут об отчислении тяжелоатлета из колледжа

Фото: stopfake.kz

Сообщение об отчислении Зелимхана Мусиханова из колледжа опровергли в Управлении спорта Алматы

В Казнете распространяется сообщение о том, что спортсмена Зелимхана Мусиханова отчислили из колледжа, а его родителей уволили с работы. Причиной для этого якобы стал конфликт с чемпионом мира, олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым, случившийся 26 февраля на игре Batyrball. Информацию об отчислении спортсмена из колледжа и увольнении его родителей с работы в управлении спорта Алматы опровергли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"Информация о том, что Мусиханов Зелимхан отчислен из колледжа, не соответствует действительности. В данное время он учится на четвёртом курсе, проходит учебную практику. За время учёбы зарекомендовал себя с положительной стороны. Казахстан — правовое государство, информация об увольнении родственников по причине возникшего инцидента также не соответствует действительности. Напоминаем, что законодательством предусмотрена ответственность за распространение ложной информации. Также призываем других спортсменов акцентировать внимание на профессиональной деятельности и прекратить провоцировать распространение ложной информации, связанной с коллегами по цеху", — сообщили в ведомстве.

Напомним, после конфликта Зелимхан Мусиханов принёс публичные извинения Серику Сапиеву. После они пожали друг другу руки. На этом конфликт был исчерпан.