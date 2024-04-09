Пострадавшим от паводков казахстанцам автоматически продлят сроки инвалидности

Казахстанцам, имеющим инвалидность со сроком переосвидетельствования во II квартале, из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, автоматически продлят сроки инвалидности. Об этом сообщили в Минтруда, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, продлят степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальные программы реабилитации.

При этом выплата государственных пособий будет осуществляться по ранее установленной группе инвалидности.

Министерством труда и социальной защиты населения РК вносятся необходимые изменения в нормативные правовые акты.