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Пострадавшим от паводков казахстанцам автоматически продлят сроки инвалидности

Сегодня, 15:18
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Фото: pxhere.com

Казахстанцам, имеющим инвалидность со сроком переосвидетельствования во II квартале, из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, автоматически продлят сроки инвалидности. Об этом сообщили в Минтруда, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, продлят степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальные программы реабилитации.

При этом выплата государственных пособий будет осуществляться по ранее установленной группе инвалидности.

Министерством труда и социальной защиты населения РК вносятся необходимые изменения в нормативные правовые акты.

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