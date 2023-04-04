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Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге
Супруги-юристы из Алматы Анна Дмитриевич и Олег Чернов, которые были избиты в феврале сыном депутата мажилиса Даулета Турлыханова, планируют взыскать с обидчика 25 миллионов тенге за моральный и материальный ущерб. Об этом в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz сообщил Олег Чернов.
"Мы имеем на это право. Мы сами оценили тот моральный вред, который мы испытали и поэтому приняли такое решение. Но я скажу сразу, это не условие для мирного соглашения. Мы понимаем, чей это сын, финансовое положение у них достаточное. Соответственно, не хотелось бы, чтобы на нашем примере люди увидели, что человек может избежать наказания, условно откупиться. Так не пойдет. Если он хочет загладить тот моральный вред, который он причинил, он может. Это будет смягчающим обстоятельством, если суд, допустим, будет выносить обвинительный приговор. Это наше право. Мы решили им воспользоваться. Почему нет? Это нормальная практика", - сказал Олег Чернов.
Ранее Даулет Турлыханов прокомментировал поступок своего сына. Он заявил, что не одобряет его действия и после произошедшего у них состоялся разговор на эмоциях. Депутат мажилиса подчеркнул, что правоохранительные органы дадут заключение по этому инциденту.
Напомним, инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 февраля по проспекту аль-Фараби в Алматы. Возле одного из развлекательных заведений военнослужащий срочной службы ВЧ 30212, рядовой Болат Н.Д., находящийся в увольнении, несколько раз ударил гражданина Чернова и его супругу, говорится в материалах дела.
Нападавшим оказался сын мажилисмена Даулета Турлыханова. Факт избиения полиция зарегистрировала в ЕРДР по статье 293 УК РК - "Хулиганство".
На сегодняшний день, расследование по делу завершилось. Сейчас идёт ознакомление сторон с материалами уголовного дела перед началом судебного процесса.
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