Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела

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По громкому уголовному делу об избиении алматинских юристов назначили судебно-медицинские экспертизы, передаёт BaigeNews.kz. Речь идёт об инциденте, когда сын известного спортсмена Даулета Турлыханова напал на семейную пару в Алматы.

Выяснилось, что подозреваемый в избиении является военнослужащим.

"В рамках досудебного расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, надзирающим прокурором даны письменные указания по установлению всех обстоятельств происшествия. В соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в полиции.

Инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 февраля по проспекту аль-Фараби в Алматы. Возле одного из развлекательных заведений военнослужащий срочной службы ВЧ 30212, рядовой Болат Н.Д., находящийся в увольнении, несколько раз ударил гражданина Чернова и его супругу, говорится в материалах дела.

"11 февраля 2023 года по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района ДП Алматы в отношении Болат зарегистрировано досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство". В виду того, что Болат является военнослужащим, уголовное дело передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона", - уточнили в полиции.

Ранее пострадавшая Анна Чернова сообщила журналистам, что в одном из заведений Алматы мужчина избивал свою девушку. Супруги заступились за потерпевшую, но сами пострадали. Олегу Чернову сломали ребро, а Анну ударили в челюсть.

Даулет Турлыханов сразу же извинился за поступок сына и заявил, что Нурасыл - совершеннолетний, самостоятельный человек, "если его вина будет доказана, он будет отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан".

Также известный спортсмен встретился с избитыми юристами и лично принёс им извинения.