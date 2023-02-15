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"Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына
Заслуженный тренер Казахстана Даулет Турлыханов прокомментировал драку с участием его сына в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Нашей редакции титулованный спортсмен сообщил, что после инцидента у него с сыном состоялся разговор на эмоциях.
"Да, этой мой сын. Он 2003 года. Он был со своей девушкой в этом заведении. То, что произошло, то произошло. Меня там не было. Не видел и не одобряю, как он поступил. Правоохранительные органы дадут заключение по этому инциденту. Я в эту ситуацию не вмешиваюсь", - сказал Турлыханов беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.
Даулет Турлыханов — советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный тренер РК. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер олимпийских игр. Долгие годы Турлыханов руководил федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.
Напомним, накануне в Алматы семейная пара юристов подверглась избиению со стороны сына известного спортсмена. Вспыльчивого парня зовут Нурасыл. Выяснилось, что он служит в армии. В одном из заведений южной столицы молодой человек был замечен за избиением своей девушки. На крики о помощи прибежали очевидцы - супруги Анна и Олег Черновы. Нурасыл Турлыханов избил и их - мужчине сломал ребро, а женщину ударил в челюсть.
В полиции сообщили, что на хулигана завели уголовное дело.
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Trend news
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