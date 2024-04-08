"Постоянно была под его контролем" - сестра о Нукеновой в суде над Бишимбаевым

Двоюродная сестра погибшей Салтанат Нукеновой дала показания в суде, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Айнур Нукеновой, Салтанат впервые рассказала ей о Куандыке Бишимбаеве в августе 2022 года, сообщила, что мужчина добивается встречи.

"Я не была осведомлена о его деятельности, кто он такой. Но в ходе разговора Салтанат рассказала, что он был осуждён, разведён, у него есть дети. И что он подослал ей какую-то знакомую Камилу, которая записалась на консультацию. На самом деле консультация превратилась в знакомство. Она предлагала познакомиться с её другом Куандыком, на что я сразу негативно отреагировала. Я была против. Она рассказывала, что он пишет уже на протяжении двух месяцев, в Instagram отправляет реакции. Но биография этого человека мне абсолютно не понравилась. Я сразу выразила свое мнение, свой протест яро", - рассказала сестра Салтанат.

О том, что кузина выходит замуж Айнур Нукенова узнала осенью из соцсетей.

"Я так была удивлена и ещё раз выразила свою точку зрения", - сказала свидетель.

По её словам, после свадьбы сестра брала деньги в долг. В первый раз это случилось сразу после свадьбы. Салтанат попросила взаймы, чтобы оплатить клининг. До замужества, по словам свидетеля, Салтанат никогда не брала у деньги.

После свадьбы общение между сёстрами сильно сократилось. Супруга Куандыка Бишимбаева просила не писать ей, объясняя это тем, что муж может это увидеть.

"Она мне пишет: "Айнуша, ты мне не пиши. Я тебе сама напишу. А то не дай Бог Куандык прочитает". Я вообще была удивлена, как так? Я не могу писать своей сестре", - сказала Айнур Нукенова.

В мае в свой день рождения Салтанат Нукенова пришла на празднование заплаканной, опоздала. Подруги ранее сообщили Айнур Нукеновой, что Салтанат не придёт на празднование дня рождения, так как супруги поругались.

"Она пришла вся заплаканная. Хочу обратить внимание, что на момент - она была в чёрной одежде. На свой день рождения она пришла в чёрной рубашке, чёрных брюках. Она бы так никогда в жизни не оделась на свой день рождения", - сказала Айнур Нукенова.

Свидетель уточнила, что в июле сестра объяснила ей, почему стала реже видеться с ней и подругами.

"В июле она нам рассказывала, что с нами не встречается, потому что она постоянно в синяках. Она постоянно под его контролем. Что она не может просто так отлучиться", - сказала свидетель.

Ранее во время заседания Куандык Бишимбаев, подозреваемый в убийстве, рассказал о ясновидящей, которой звонил 9 ноября перед смертью Нукеновой.