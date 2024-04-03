Посредников на рынке электроэнергии устранят в Казахстане

С 1 апреля приостановили работу нерегулируемые энергоснабжающие организации. Судьба остальных будет решена в рамках нового закона "О теплоэнергетике". Подробнее о норме по ликвидации энергоснабжающих организаций рассказал мажилисмен Едил Жанбыршин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам депутата, энергоснабжающие организации, которые оптом закупают электроэнергию на электростанциях и продают её потребителям, работают на рынке уже 20 лет. Прикрываясь идеями либерализации и введения конкуренции, они за свои посреднические услуги получают миллиарды тенге.

"Время показывает, что эти организации, особенно нерегулируемые, имеют сверхприбыль, зарабатывая в три раза больше, чем сами производители электроэнергии. Нерегулируемые ЭСО зарабатывают до 25-28 тенге за киловатт в час. При этом тариф Экибастузской ГРЭС-1, которая вырабатывает электроэнергию, составляет всего 8 тенге. ЭСО, ничего не производя, ничего не транспортируя, не имея никаких затрат, зарабатывают огромные средства", - уточнил Жанбыршин.

По данным Ассоциации энергоснабжающих организаций, в республике функционируют 140 энергоснабжающих организаций. Из них 105 нерегулируемых и ещё 35 гарантирующих поставщиков.

"По нашим подсчётам, в среднем ЭСО зарабатывает около 1 миллиарда тенге в год. Получается, примерно 100-150 миллиардов тенге сверхприбыли зарабатывают ЭСО. При этом они ни копейки не инвестируют в энергосистему. Это приводит к завышению тарифов", - возмутился депутат.

Он добавил, что с 1 июля 2023 года введён единый закупщик. Это означает, что на энергетическом рынке как таковой конкуренции нет, а значит, нет необходимости в энергоснабжающих организациях.

Ранее сообщалось, в Мажилисе в первом чтении одобрен проект закона "О теплоэнергетике".