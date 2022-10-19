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Посольство Казахстана продолжает работать из Киева
Посольство Казахстана в Украине продолжает работать из Киева, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщило посольство в своём Telegram-канале, 17 октября в Киеве состоялась встреча посла РК в Украине Дархана Калетаева с народным депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Евтушком.
"В ходе встречи собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества двух стран.
Кроме того, народный депутат выразил благодарность послу и правительству Казахстана за то, что дипломатический состав посольства остаётся в Киеве и продолжает свою работу, несмотря на серьёзную военную ситуацию в Украине", - указывается в пресс-релизе.
В конце встречи стороны обменялись памятными сувенирами.
После массированных ракетных атак на Украину в МИД Казахстана заявили, что вероятнее всего из Киева эвакуируют сотрудников нашего посольства. Куда именно планируется эвакуация, не сообщалось.
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