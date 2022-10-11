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  • "Эвакуация, скорее всего, будет полная" — МИД о посольстве РК в Украине
Kazinform.kz Сегодня, 12:01
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Фото: Kazinform.kz

"Эвакуация, скорее всего, будет полная" — МИД о посольстве РК в Украине

В министерстве иностранных дел пока не знают, сколько точно граждан Казахстана находится в Украине. Об этом в кулуарах правительства рассказал пресс-секретарь МИД Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz

Он пояснил, что сейчас  проверяется информация, сколько граждан Казахстана находится в Украине.

"Из-за последних событий эта цифра разнится. Как вы видели, вчера было опубликовано сообщение нашего посольства в Украине, чтобы как-то помочь им в этой ситуации. При первой эвакуации многие уехали, возможно, некоторые вернулись, поэтому точную цифру я сейчас назвать не могу", — сказал пресс-секретарь.

Посольство Казахстана в Украине просит воздержаться от поездок, кто-то ездит сейчас туда?

"Естественно, границы открыты, жизнь продолжается. После первой волны эвакуации многие вернулись домой", — рассказал представитель МИД.

По его словам, вопрос о закрытии посольства не стоит, но его сотрудники будут эвакуированы.

"Посольство сейчас также работает. Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, а об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная", — сказал Айбек Смадияров.

В какой именно город будет эвакуировано посольство Казахстана в Украине, представитель внешнеполитического ведомства не уточнил.

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#МИД #посольство #Украина
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:01
860
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