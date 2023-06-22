После остановки ПНХЗ переработка нефти в Казахстане упала до минимума

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Переработка нефти на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах снизилась до минимума за последние два с половиной месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Аналитики связывают это с остановкой Павлодарского НПЗ на плановый ремонт с 20 июня по 19 июля. Отметим, что на Шымкентском заводе аналогичные работы проводились с 15 марта по 7 апреля.

Так, 21 июня на НПЗ переработали 37,5 тысячи тонн нефти. Это самый низкий суточный уровень с 6 апреля, следует из данных информационно-аналитического центра нефти и газа Минэнерго страны.

В первой половине июня на НПЗ перерабатывали в среднем 53,9 тысячи тонн нефти в сутки. 16 июня показатель составил 51,5 тысячи тонн. С тех пор ситуация стремительно ухудшается: за неполную неделю снижение достигло 27 процентов, или 14 тысяч тонн.