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После дождя в Алматинской области откачана вода со 138 дворов домов
В селе Шиен Жамбылского района Алматинской области откачана вода со 138 дворов частных жилых домов, 10 подвальных помещений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Остатки воды впитались в почву, обстановка стабильная, сообщили в ДЧС.
Также из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар.
"На данный момент уровень воды в реке Талгар 37 м.куб.сек. Пропускная способность гидротехнического сооружения 70.5 м.куб.сек. В целях мониторинга и принятия оперативных мер проводятся замеры, выставлены дополнительные наблюдательные посты, организована работа оперативного штаба, осадки прекратились, обстановка стабильная", — сообщили в ДЧС.
Сообщалось, что в Алматинской области из-за обильных осадков произошёл склоновый сток. Произошло подтопление 140 дворовых территорий, расположенных на центральной улице села Шиен. На проезжей части образованы наносы из ила и камней. Повреждён участок газопровода.
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