После дождя в Алматинской области откачана вода со 138 дворов домов

Фото: ДЧС Алматинской области

В селе Шиен Жамбылского района Алматинской области откачана вода со 138 дворов частных жилых домов, 10 подвальных помещений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Остатки воды впитались в почву, обстановка стабильная, сообщили в ДЧС.

Также из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар.

"На данный момент уровень воды в реке Талгар 37 м.куб.сек. Пропускная способность гидротехнического сооружения 70.5 м.куб.сек. В целях мониторинга и принятия оперативных мер проводятся замеры, выставлены дополнительные наблюдательные посты, организована работа оперативного штаба, осадки прекратились, обстановка стабильная", — сообщили в ДЧС.

Сообщалось, что в Алматинской области из-за обильных осадков произошёл склоновый сток. Произошло подтопление 140 дворовых территорий, расположенных на центральной улице села Шиен. На проезжей части образованы наносы из ила и камней. Повреждён участок газопровода.