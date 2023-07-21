ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога

Сель сошёл в Алматинской области. Подтоплены 40 построек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о ЧП поступило в ЧС региона в 16:52.

"Из-за обильных осадков в населённом пункте произошёл склоновый сток. Незамедлительно на место направлены силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов Жамбылского района - 30 человек и две единицы техники. На 36 километре (у села Шиен) и 54 километре (село Караарша) автомобильной дороги областного значения КВ-10 "Узынагаш - Бесмойнак" произошёл перелив паводковых вод через полотно дороги", - уточнили в МЧС.

Имеющиеся трубы не справились с потоком воды. В результате на проезжей части образовались наносы из ила и камней. Они перекрыли движение транспорта.

Повреждён участок газопровода среднего давления (около 70-80 метров), произошло подтопление построек во дворах около 40 домов, расположенных в центральной улице села Шиен.

"Подняты силы личного состава воинской части 28237 МЧС РК, находящейся в селе Узынагаш, на место выехали сотрудники ОЧС и ПЧ №4, местных исполнительных органов. На месте происшествия находится аким района", - говорится в сообщении.

Движение по трассе возобновили, проводится очистка арычных сетей и откачка воды во дворах.

От газоснабжения отключены три населённых пункта (Сұңқар, Карарша, Бесмойнак).

Жертв и пострадавших нет.