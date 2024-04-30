Порядка 3,5 тысяч домов уже обследованы – Шарлапаев о восстановлении жилья для подтопленцев
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Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев во время общенационального телемарафона "Біз біргеміз!" рассказал о принимаемых мерах по восстановлению жилья пострадавшим от паводков казахстанцам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметил Канат Шарлапаев, подтопленными оказались почти 12 тысяч домов. Местными исполнительными органами проводится техническое обследование.
"Порядка 3,5 тысяч домов мы уже обследовали. В пятницу мы были в Северо-Казахстанской области. Там в некоторых подтопленных районах пока ещё вода не ушла. Соответственно провести полностью техническое обследование невозможно, но в целом в тех местах, где это возможно, мы уже провели техническое обследование", - проинформировал министр.
Шарлапаев отметил, что в некоторых регионах, не дожидаясь окончательных результатов, технических обследований, заключений комиссий МИО, уже приступили к строительству нового жилья. Это в основном те участки, где уже есть готовая подведенная инфраструктура – электричество, вода. Например, в посёлке Кобда Актюбинской области началось строительство порядка 100 домов. Ещё 100 домов строится в Северо-Казахстанской области.
Кроме того, по словам министра, были разработаны альтернативные механизмы.
"Например, чтобы подтвердить проживание в этом доме или право собственности часто не хватает документов. Для этого на месте будут работать мобильные бригады "Правительства для граждан". Они будут обеспечивать оформление отсутствующих документов. Если это невозможно сделать, то мы подтверждаем, как правило, берём двух-трех свидетелей, жилищная комиссия на основе информации из социальных органов принимает решение о предоставлении жилья", - пояснил Шарлапаев.
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