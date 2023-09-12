Попытку суицида ученика в Бесагаше прокомментировал отдел образования

Попытку суицида ученика школы села Бесагаш Алматинской области прокомментировали в отделе образования Талгарского района, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что 10-летний мальчик наглотался таблеток, решив свести счёты с жизнью якобы из-за проблем в школе. Он написал предсмертную записку. Полиция зарегистрировала данный факт по части 3 статьи 105 УК РК "Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства, совершённые в отношении несовершеннолетнего". Ведётся следствие.

"Создана рабочая группа, которая будет проводить все необходимые расследования. Одновременно с этим проводятся профилактические мероприятия среди учащихся всех школ Талгарского района. Наша цель - создать безопасную и поддерживающую среду для всех детей, где они могут получать качественное образование и развиваться.

В данное время состояние ребенка удовлетворительное. Ему обеспечивается необходимая поддержка и помощь в его восстановлении", - отмечается в сообщении отдела образования.

В ведомстве призвали всех родителей, учителей и учащихся быть бдительными и обращать внимание на любые изменения в поведении или настроении детей.