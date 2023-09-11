Десятилетний школьник решился на суицид в Алматинской области

Мать заявляет, что мальчика травили в школе.

10-летний мальчик наглотался таблеток в Алматинской области. Таким образом он решил свести счёты с жизнью якобы из-за проблем в школе, передаёт BaigeNews.kz.

О ситуации стало известно из соцсетей.

"10 сентября мальчик зашёл домой, написал предсмертную записку, выпил пачку аспирина и лег якобы спать. В это время его мать пошла в аптеку, но она оказалась закрыта. Почувствовав неладное, она вернулась домой, где обнаружила ребёнка в тяжёлом состоянии. Вызвали скорую помощь. Сейчас мальчик в порядке", - говорится в сообщении.

Мать ребёнка рассказала, что конфликты в школе у мальчика были и в прошлом году.

Инцидент прокомментировали в полиции.