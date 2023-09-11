  • 11 Сентября, 23:09
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Десятилетний школьник решился на суицид в Алматинской области

Сегодня, 22:56
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 22:56
Сегодня, 22:56
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Мать заявляет, что мальчика травили в школе.

10-летний мальчик наглотался таблеток в Алматинской области. Таким образом он решил свести счёты с жизнью якобы из-за проблем в школе, передаёт BaigeNews.kz.

О ситуации стало известно из соцсетей.

"10 сентября мальчик зашёл домой, написал предсмертную записку, выпил пачку аспирина и лег якобы спать. В это время его мать пошла в аптеку, но она оказалась закрыта. Почувствовав неладное, она вернулась домой, где обнаружила ребёнка в тяжёлом состоянии. Вызвали скорую помощь. Сейчас мальчик в порядке", - говорится в сообщении.

Мать ребёнка рассказала, что конфликты в школе у мальчика были и в прошлом году. 

Инцидент прокомментировали в полиции.

"11 сентября в УП Талгарского района с заявлением обратилась 31-летняя гражданка Б. по факту медикаментозного отравления её несовершеннолетнего сына. Факт зарегистрирован по части 3 статьи 105 УК РК - "Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства, совершённые в отношении несовершеннолетнего". При проверке установлено, что несовершеннолетний, находясь дома, выпил около 10 таблеток предположительно "ацетилсалициловой кислоты". Проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела. По результатам будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции.

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