Популяцию сайгаков необходимо регулировать - минэкологии

Заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Андрей Ким на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщил, что решение по вопросу управления популяцией сайгаков будет принято в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz.

В 1999 году был внедрен запрет на использование сайгаков до 2024 года за исключением использования в научных целях. По результатам весеннего учета, популяция сайгаков по Казахстану достигла 1 915 000 особей. По прогнозным данным, в конце текущего года общая численность сайгаков с учетом окота составит 2,6 миллиона особей.

Андрей Ким отметил, что высокая численность сайгаков усиливает конкуренцию с сельхозживотными за пастбища и водопои, приводит к потравам сельхозпосевов. На протяжении последних трех лет по Западно-Казахстанской области отмечена социальная напряженность, связанная с сайгаками.

Согласно мнениям международных экспертов, численность сайгаков в нашей стране достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и не потребительское использование.

Западно-Казахстанский государственный университет разработал биологическое обоснование по управлению популяциями сайгаков. В настоящее время в соответствии с данным обоснованием проводятся подготовительные работы по управлению популяциями сайгаков и в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу.

"Мы говорим об устойчивом использовании животных. В свое время сайгак приносил пользу всему народу Казахстана, так как он был одним из основных промысловых видов, по которому был налажен целый охотничий промысел. На сегодняшний день задача нашего министерства была сохранить и восстановить численность сайгака. Этой цели мы достигли. На сегодняшний день численность сайгаков 1915 000 особей. На осень мы прогнозируем численность 2,6 миллиона. Наносится ущерб сельскому хозяйству. Ущерб в 12 миллиардов тенге нанесен сельхозформированиям. Поэтому речь идет не о том, чтобы уничтожить сайгака, речь идет об устойчивом использовании. Для того чтобы предотвратить ущерб экономике и наладить те компетенции, которые были утеряны", - сказал Андрей Ким.

На вопрос, в чем отличие устойчивого использования от отстрела животных, он сказал следующее:

"Каждый год наука определяет квоту-лимит, в рамках которой проводится изъятие. В охотничьих целях каждый вид изымается. То есть устойчивое использование подразумевает, что не будет нанесен ущерб природе в целом, численность популяции останется стабильной", - сказал Андрей Ким.

Заместитель председателя комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Самат Тюлегенов отметил, что на сегодняшний день по данным акиматов областей площадь потравы составила более 800 тысяч гектаров пастбищных угодий и более 120 тысяч гектаров пашни.

В отношении контроля популяции сайгаков МСХ РК даны рекомендации о том, что в случае изъятия необходимо обеспечить всеми необходимыми мерами по ветеринарно-санитарной безопасности, то есть обеспечить скотомогильниками, утилизации отходов от изъятых животных. Перевозка туш сайгаков до мясоперерабатывающих предприятий должна проводиться в соответствии с санитарными требованиями, то есть должен соблюдаться температурный режим в технике, в которой будут перевозиться тушки, чтобы проводилась дезинфекция автотранспорта, также необходимо, чтобы на мясоперерабатывающих предприятиях проводилась ветеринарно-санитарная экспертиза.

По словам Самата Тюлегенова, на протяжении долгих лет проводились более 2 тысяч исследований, выявлялись различные заболевания. К примеру, в 2013-2014 годы, когда был массовый падеж сайгаков, был выявлен пастереллез.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов вспоминает, в начале прошлого века, на рубеже 1917-1918 и 1927-1928 были массовые случаи падежа сайкагов. Тогда численность сайгаков упала настолько, что вымер специфический паразит – сайгачий овод. После падежа численности в 1999 году были приняты беспрецедентные меры.

"Здесь надо сказать, что, несмотря на то, что очень многие утверждают, что сайгак это объект Красной книги, его там нет. Существует список редких и находящихся под угрозой видов животных и растений РК, но туда тоже сайгак не внесен. Потому что исходили из того, что для сайгака характерны как массовые вымирания, также он массово и очень быстро может наращивать свою численность", - отметил Константин Плахов.

По его словам, в экологии есть такое понятие как эффект массы. Это когда очень большие объединения уже не способны выживать и, так или иначе, произойдет их гибель. Массовые заболевания – это один из способов регулирования численности природой.

Профессор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана Кайсар Кушалиев в свою очередь отметил, что в ветеринарии существует понятие скученность содержания, когда возможны заражения различными инфекционными, паразитарными и даже вирусными заболеваниями. Здесь вопрос стоит еще в другом: заражение может перейти и от сайгака к сельскохозяйственным животным или наоборот. Тем более к холодам сопротивляемость к заболеваниям у животных снижается.