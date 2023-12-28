Поправки в законодательные акты по вопросам недропользования и экологии подписал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.