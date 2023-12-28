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Поправки в законодательные акты по вопросам недропользования и экологии подписал Токаев
Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21Сегодня, 20:21
75Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
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