Помощник воспитателя издевался над детьми в интернате Кентау

В одном из учебных заведений Кентау помощник воспитателя и волонтёр в одном лице применял физическое насилие по отношению к детям, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности приводятся на странице Уполномоченного по правам человека в Казахстане в Facebook.

Мама одного из учащихся лицея-интерната обратилась к представителю Уполномоченного по правам человека по Туркестанской области. Она рассказала, что её ребенок, а также другие ученики подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны помощника воспитателя учебного заведения.

Представитель УПЧ организовал оперативный приём с участием родителей учеников, представителей городской прокуратуры и управления образования Туркестанской области. По его итогам в управление образования отправили запрос.

"В ходе проверки факты применения силы и морального давления подтвердились. При этом также выяснилось, что помощник воспитателя работал в лицее на правах волонтёра. Сотрудничество с ним прекращено", — говорится в сообщении.

Кроме того, директору лицея-интерната, заместителю по воспитательной работе, педагогу-психологу и классному руководителю объявили выговор из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.