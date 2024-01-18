Учитель била малышей указкой в Мангистауской области
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Учитель начальных классов в Мангистауской области била детей указкой. Видео попало в Интернет и вызвало возмущение у родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Выяснилось, что инцидент произошёл в частной школе в Мунайлинском районе.
На кадрах учитель начальных классов ходит по кабинету и бьёт малышей указкой. Таким образом, судя по всему, она пыталась учить детей тишине и спокойствию.
Педагог комментировать свои методы не стала. После скандала ей объявили строгий выговор, и она поспешила уволиться.
"На учителя составлен протокол об административном правонарушении, а также назначена дисциплинарная мера "строгий выговор" согласно основному приказу. Сообщаем, что 17 января педагог уволена по собственному желанию", - заявили в пресс-службе Управления образования Мангистауской области.
Как оказалось, стаж работы у этой женщины – всего четыре месяца.
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