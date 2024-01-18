Учитель била малышей указкой в Мангистауской области

Учитель начальных классов в Мангистауской области била детей указкой. Видео попало в Интернет и вызвало возмущение у родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Выяснилось, что инцидент произошёл в частной школе в Мунайлинском районе.

На кадрах учитель начальных классов ходит по кабинету и бьёт малышей указкой. Таким образом, судя по всему, она пыталась учить детей тишине и спокойствию.

Педагог комментировать свои методы не стала. После скандала ей объявили строгий выговор, и она поспешила уволиться.

"На учителя составлен протокол об административном правонарушении, а также назначена дисциплинарная мера "строгий выговор" согласно основному приказу. Сообщаем, что 17 января педагог уволена по собственному желанию", - заявили в пресс-службе Управления образования Мангистауской области.

Как оказалось, стаж работы у этой женщины – всего четыре месяца.