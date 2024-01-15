"Боюсь идти в школу": шестиклассник обвинил учителя в побоях в Алматы

Шестиклассник из Алматы заявил о том, что его бьет учитель физкультуры. По словам ребёнка, педагог занимается рукоприкладством и в отношении его одноклассников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Видеообращение опубликовали в соцсетях. В нём мальчик признаётся, что от избиений у него болят рёбра и живот.

"Он меня ударил по рёбрам, у меня болят все рёбра уже чётвертый день, живот, возле живота. Когда он меня ударил, то сказал, если я пожалуюсь, он мне даст "шапалак". Он выворачивает руки всем моим одноклассникам, кто не берёт форму, и всем угрожает так. Я уже боюсь идти в школу, потому что думаю, что он может мне что-то сделать", - сказал мальчик.

Полиция начала проверку этого заявления.