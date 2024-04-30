Помощь пострадавшему бизнесу: в Костанайской области 97 предпринимателей заявили об ущербе

В рамках общенационального телемарафона "Біз біргеміз!" стало известно, сколько предпринимателей в Костанайской области заявили об ущербе от паводков, и как в регионе оказывают поддержку пострадавшему бизнесу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщили в Управлении предпринимательства региона, об ущербе заявили 97 субъектов бизнеса. Предварительная сумма ущерба составляет 4 миллиарда 600 миллионов тенге. Из 97 предпринимателей подавляющее большинство – это представители микро- и малого бизнеса, занятые в сфере торговли. Есть по два представителя среднего и крупного бизнеса. Больше всего предпринимателей пострадали в Костанае и Костанайском районе.

Представитель Управления предпринимательства Костанайской области Талгат Саламатов рассказал о том, какое имущество подлежит возмещению.

"Никто из предпринимателей не останется без внимания. Согласно правилам, возмещению подлежит движимое, недвижимое имущество, оборудование и товарно-материальные ценности. Факт повреждения имущества будет подтверждаться проведённой оценкой. А по товарно-материальным ценностям мы будем отрабатывать совместно с органами госдоходов на основании оборота бизнеса и сданных ими деклараций", - сказал Саламатов.

Комиссии по оценке ущерба предпринимателям в четырёх районах области и городах Костанай и Аркалык, где был объявлен режим ЧС, начали активную работу. Правила возмещения ущерба утверждены 22 апреля. Согласно им процедура компенсации потерь идёт в два этапа: сначала районные, городские комиссии выезжают на пострадавшие объекты, проводится независимая оценка и техобследование, а после пакет документов направляется в региональную комиссию.

Отметим, общенациональный телемарафон "Біз біргеміз" стартовал в прямом эфире сразу 10 телеканалов. В пятичасовом марафоне зрителей ждут истории очевидцев, пострадавших от паводков, и репортажи журналистов.

Главные герои марафона – спасатели, медики, военнослужащие, волонтёры, полицейские, предприниматели, а также жители регионов, ставшие реальным олицетворением единства и сплочённости нашего народа в тяжёлые дни. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, они с честью выполнили и продолжают выполнять свой служебный и гражданский долг.