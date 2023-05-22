"Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева

Дело о незаконном пересечении казахстанско-кыргызской границы бывшим генерал-майором Сериком Кудебаевым расследуют в военной прокуратуре Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на 24.kg. Правоохранительные органы соседней страны задержали 4 человек, которые, по версии следствия, помогли экс-начальнику ДП Алматинской области сбежать из страны.

"Серик Кудебаев вылетел в Турцию через аэропорт "Манас". Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной миграции. Сейчас по этому делу проходят четыре человека. Их водворили в СИЗО-1 Бишкека. По предварительной информации, один из фигурантов - военнослужащий, остальные задержанные являются гражданскими", - сообщили изданию в Генпрокуратуре Кыргызстана.

Напомним, в апреле 2023 года экс-главу департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

До этого его экстрадировали из Турции, куда он сбежал от следствия. Кудебаев обвинялся в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.